PSG : présent au Qatar, Galtier envoie un message aux supporters

Le PSG réalise un bon début de saison ! Invaincu en Ligue des Champions et en Ligue 1, les coéquipiers de Marquinhos ont pour l’instant répondu aux attentes des dirigeants et des fans. Présent au Qatar pour voir des matchs de la Coupe du Monde, Christophe Galtier a adressé un message aux supporteurs parisiens au micro du média du PSG.

“Merci à vous, merci de m'avoir accueilli comme ça ! Je le dis avec beaucoup de sincérité, moi je n'ai jamais douté de cela. Bien évidemment que les médias ont beaucoup exagéré, je me donne à fond, vous êtes derrière l'équipe et vous êtes derrière nous. Quelques fois c'est difficile mais sachez mes chers supporteurs que vous avez un groupe sérieux qui va tout donner jusqu'à la fin pour être le plus performant possible. On se retrouvera le 28 ou le 29 décembre donc d'ici là, je vous souhaite d'être dans la joie, le bonheur. Avec beaucoup de jours d'avance, joyeux Noël à vous tous.“, a déclaré le coach parisien.