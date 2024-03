PSG : Presnel Kimpembe donne de ses nouvelles, elles sont encourageantes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le tendon d'Achille de Presnel Kimpembe est toujours en grève. Blessé depuis plus d’un an, le défense peine à se remettre en jambe. Sa dernière apparition remonte à février 2023 face à Marseille, où il était sorti à la 16e minute. Et alors qu’il commençait à retoucher le ballon, en décembre dernier, le défenseur avait dû se résoudre à repasser sur le billard.

Il a retiré sa botte

Le Titi semble toutefois sur le bon chemin. Ce jeudi, il vient en effet de poster une story sur son compte Instagram où on le voit retirer sa botte de protection. S'il semble à nouveau marcher normalement, les chances de le revoir sous le maillot parisien cette saison restent maigres.

Presnel Kimpembe peut retirer sa botte de protection et marche normalement ! 🦿



Vous avez hâte de le retrouver ? 👀



[Instagram] pic.twitter.com/LdDb1aziN4 — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 7, 2024

