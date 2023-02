OM - PSG : Puel vole au secours de Galtier face à Messi, Neymar et Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Ce samedi, L'Equipe publie une interview de Claude Puel dans laquelle l'ancien entraîneur de l'ASSE analyse les jeux de l'OM et du PSG avant le Classico de dimanche. Selon lui, le club de la capitale souffre de l'obligation d'aligner ses trois stars quand elles sont aptes à jouer car il ne peut jouer haut sur le terrain, comme pourrait le faire Manchester City. Cela contraint l'équipe à commencer ses actions de plus bas alors que son gardien et ses défenseurs ne sont pas forcément à l'aise avec ça...

"Avec ses joueurs, le PSG devrait jouer chez l'adversaire, avoir la possession et mettre de l'intensité dès la perte du ballon pour le récupérer, comme le fait Manchester City. Mais il ne peut pas jouer ainsi si les trois de devant sont moins frais ou moins engagés. Le bloc est contraint de reculer pour récupérer le ballon, et donc contraint de repartir de plus bas, avec des joueurs fatigués et un gardien de but (Donnarumma) qui n'est pas super à l'aise au pied. Paris peut vite être en danger s'il n'a plus la possession. Dans un collectif, les tâches défensives et offensives doivent être mieux réparties. Et l'intensité doit être plus forte. Faire jouer les stars est la problématique des coaches du PSG. Et puis, aucun des trois n'accepterait un turnover. Donc tu es coincé."