PSG : QSI reçoit une offre pour racheter des parts du club

En 2011, Qatar Sport Investments (QSI) est devenu propriétaire du PSG en rachetant de club de la capitale. Depuis, le Paris Saint-Germain n'a cessé de progresser au niveau national et européen, tout en recrutant les meilleurs joueurs du globe. Mais QSI aurait reçu une offre pour racheter des parts du PSG.

Selon L'Équipe, un fonds d'investissement américain se serait positionné depuis plusieurs semaines dans le but de racheter entre 10 et 15% du club parisien, ce qui représenterait la somme de 300 M€. Le quotidien français ajoute qu'il est trop tôt pour savoir si cette opération verra le jour ou non, et assure qu'un désengagement du Qatar au PSG ne serait pas la tendance.