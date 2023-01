PSG : QSI veut investir dans un cador de Premier League

Si QSI ne compte pas lâcher le PSG, les Qataris ont toujours l’intention d’investir dans d’autres clubs européens. À l’image de Braga, les décideurs Qataris voudraient encore investir ailleurs et cela pourrait les mener vers la Premier League selon les informations de Ben Jacobs.

« Qatar Sports Investments intensifie ses efforts pour trouver une autre équipe dans laquelle investir en minorité cette année. Ils discutent activement avec des clubs de Premier League, dont Tottenham. Nasser Al-Khelaifi a rencontré le président des Spurs, Daniel Levy, plus tôt cette semaine pour tenir une réunion exploratoire. Les premiers pourparlers, qui ont eu lieu à Londres ne sont que le début de QSI évaluant toutes les options et tous les clubs. (…) Il n'y a pas eu de discussions avec Liverpool. » a lâché le journaliste de CBS sur Twitter.

🚨 Exclusive: Qatar Sports Investments are ramping up efforts to find another team to minority-invest in this year. They're actively talking to EPL clubs, including Tottenham. Nasser Al-Khelaifi met with Spurs chairman Daniel Levy earlier this week to hold an exploratory meeting. pic.twitter.com/GWDhpd9eH8