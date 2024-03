PSG : quand Mbappé refuse de signer un autographe à un supporter du Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Alors que le Paris Saint-Germain affronte ce mardi (21h) la Real Sociedad, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, les Parisiens sont déjà arrivés sur la côte basque.

Mbappé chaleureusement accueilli à Saint-Sébastien !

À l'arrivée des hommes de Luis Enrique à l'aéroport de Saint-Sébastien, de nombreuses personnes les attendaient et ont surtout acclamé Kylian Mbappé. Et comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous publiée sur ses réseaux sociaux par ElDesmarque, la star parisienne, qui devrait quitter le PSG à l'issue de la saison pour rejoindre librement le Real Madrid, a refusé de signer un autographe sur une feuille où l'écusson de la Casa Blanca était dessiné et où il était écrit : "Mbappé, viens à la maison."

