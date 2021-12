PSG : quand Mbappé se fait tout petit devant Messi

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Grâce à des doublés de Kylian Mbappé (2e, 7e) et Lionel Messi (38e, 76e), le Paris Saint-Germain a écrasé ce mardi Bruges (4-1), pour le sixième et dernier match de poule de la Ligue des Champions.

Alors qu'il a laissé Lionel Messi tirer le pénalty du quatrième but parisien, Kylian Mbappé s'en est expliqué au micro de RMC Sport. "On va avoir besoin de Lionel Messi, a-t-il déclaré. Ça reste Lionel Messi. On va avoir besoin de lui pendant la saison et je suis sûr qu'il va nous aider quand les échéances importantes arriveront. Il faut qu'il arrive avec de la confiance pour ces matchs-là. Il va nous le rendre aussi. C'est bien pour lui qu'il finisse avec deux buts, mais c'est bien aussi pour nous pour le futur".

🗣️💬 "La Ligue des champions ça reste la Ligue des champions. C'est une compétition importante que tous les joueurs rêvent de jouer."



🔴🔵 La réaction de Kylian Mbappé après la victoire des Parisiens face à Bruges (4-1). #RMCChampions pic.twitter.com/4ERpwJ5nLk — RMC Sport (@RMCsport) December 7, 2021