PSG : quand Neymar se moque gentiment de Messi... il déclenche une polémique !

Quand on connaît la rivalité entre Brésiliens et Argentins, la petite pique de Neymar à l'encontre de l'Albiceleste après son succès dans la Finalissima (3-0 sur l'Italie) était destinée à faire polémique. Elle n'aura aucune conséquence sur sa relation avec Lionel Messi, par exemple, parce que les deux hommes s'apprécient énormément depuis le temps qu'ils se connaissent.

Hier, donc, après la victoire de l'Argentine, l'attaquant brésilien s'est moqué de la célébration de Messi and co en s'interrogeant sur le compte Twitter @futeousadia : "Ils ont gagné la Coupe du monde ou quoi ?". Forcément, les réactions à ce commentaire ont été enflammées. D'autant plus enflammé que l'Argentine s'est déniaisé au niveau de sa sélection l'an dernier en battant son ennemi brésilien sur ses terres du Maracana en finale de la Copa América (0-1)...

💥💥💥 Neymar se burla de la Finalissima de Argentina: "¿Ganaron la Copa del Mundo?" https://t.co/Mr3OtTBRIf — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 2, 2022

Pour résumer Neymar s'est gentiment moqué des Argentins, donc de Lionel Messi, qui ont fêté leur victoire sur l'Italie (3-0) dans la Finalissima avec un peu trop de joie à son goût. Il s'est demandé s'ils avaient gagné la Coupe du monde.

Raphaël Nouet

Rédacteur