PSG : quand Tuchel tombe nez à nez avec Verratti en boîte de nuit

L’heure est aux questions existentielles au PSG. À la veille de jouer son avenir en Ligue des champions contre Leizpig au Parc des Princes (21h), Thomas Tuchel devra faire des choix judicieux alors que son groupe sera encore fortement amoindri. Marco Verratti, et c’est une habitude, risque de manquer un rendez-vous capital.

La faute sans doute à une hygiène de vie pas forcément adaptée à celle d’un sportif de haut niveau. A 28 ans, le milieu italien cultive en effet un art des sorties nocturnes et ne s’en est jamais vraiment caché. Même Thomas Tuchel était au courant de ses frasques à l’heure de signer au PSG. Ce que le technicien allemand savait moins, c’est qu’il tomberait un jour sur Verratti en boîte de nuit.

« Toi non plus, ce n'est pas sérieux ! »

C’est pourtant ce qui est arrivé un soir dans un établissement nocturne du 8e arrondissement, un samedi soir de novembre 2018, quelques heures après un match de championnat mais quatre jours avant un rendez-vous de Ligue des champions au Parc des Princes. « Ce n'est pas sérieux, Marco, je te remplace pour te reposer parce qu'il y a Liverpool mercredi... », avait alors lâché Tuchel selon L’Équipe. « Oh, ça va ! J'allais partir, aurait rétorqué l'Italien sans se démonter. Mais toi non plus, ce n'est pas sérieux. Tu es le coach, tu dois montrer l'exemple. »