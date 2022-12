PSG : quatre Mondialistes de retour à l'entraînement !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Quatre joueurs du Paris Saint-Germain qui ont disputé la Coupe du monde 2022 avec leur sélection ont fait leur retour ce lundi au Camp des Loges. Il s'agit du gardien costaricien, Keylor Navas, du milieu de terrain portugais, Vitinha, et des Espagnols, Carlos Soler et Pablo Sarabia. Achraf Hakimi, Lionel Messi et Kylian Mbappé, qui ont pris part au dernier carré du Mondial, reviendront eux à l'entraînement d'ici quelques jours.