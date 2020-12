PSG : Rafaella Beckran, la sœur de Neymar, réagit après certaines moqueries

Si Neymar Jr a brillé mercredi soir à Manchester avec le Paris Saint-Germain (victoire 3-1), sa sœur Rafaella Beckran a aussi beaucoup fait parler ces derniers jours au Brésil. En cause : des photos publiées sur Instagram qui ont suscité pas mal de moqueries.

Elle assure avoir perdu 14 kg suite à un régime

Face à ses cinq millions d'abonnés sur Instagram, la sœur cadette de Neymar a voulu étaler des clichés de sa campagne publicitaire pour une marque de maillots de bain. Mais, plutôt que de saluer le travail artistique de la jeune Brésilienne, les internautes se sont surtout attardés sur son abdomen « retouché » et « trop étroit » pour beaucoup.

Les critiques étaient même tellement méchantes autour de ces photos prétenduement photoshopées que Rafaella a été contrainte de se défendre et d'assurer que son corps était bel et bien 100% naturel : « Il y a quatre mois, j'ai commencé un traitement avec lequel j'ai perdu neuf kilos, et maintenant beaucoup plus, jusqu'à quatorze kilos. Je ne m'attendais pas à perdre autant. J'espérais perdre un peu, mais j'ai fini par perdre beaucoup plus parce que j'ai commencé à m'entraîner aussi. Mais je suis toujours la même personne, avec un corps légal».