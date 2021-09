PSG : Rafaella, la sœur de Neymar, se lance dans un nouveau projet

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Discrète sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, Rafaella Beckran, la sœur de Neymar Jr a fait un retour fracassant hier afin d'évoquer son nouveau projet. La jeune femme, qui a décidé de faire fructifier sa propre marque plutôt que d'être associée à l'image de son frère, star du PSG, a fait le grand saut.

En effet, accompagnée de plusieurs amis à elle, Rafaella a dévoilé son projet dans la mode (« WI My Beauty ») à l'occasion d'un clip détonnant. « Belle, puissante, puissante, attrayante et avec des courbes sculpturales. Elle a été la première à révéler le secret de la beauté ! Et pendant cette semaine, nous accompagnerons Rafaella pour briller et enchanter notre page avec tout son charme, son élégance et son glamour », a écrit la nouvelle marque, désireuse de décoller aux yeux du grand public grâce à l'image de Rafaella et à ses 5,5 millions de followers...