PSG : Rai pourrait bientôt travailler avec un autre club français !

Capitaine Rai pourrait ne bientôt plus faire partie de la galaxie PSG. L'ancien milieu offensif, arrivé dans la capitale en 1993 avec le statut de champion du monde des clubs (il avait battu le Barça avec Sao Paulo, inscrivant les deux buts de la victoire), a été de toutes les grandes conquêtes parisiennes de l'ère Canal+, à savoir le titre de champion de France 1994, la Coupe des Coupes 1996 et d'autres Coupes nationales. Depuis, il a gravité plus ou moins du club, œuvrant pendant un temps comme recruteur au Brésil.

Selon RMC, il pourrait prochainement intégrer le... Paris FC ! Pensionnaire de Ligue 2 avec l'un des plus gros budgets de la division, le club de l'est parisien possède déjà des actionnaires du Bahreïn. Mais son président, Pierre Ferracci, ne serait pas contre l'arrivée de nouveaux investisseurs. Et c'est là que Rai entre en scène. Il est proche de personnes désireuses d'intégrer le PFC et pourrait donc avoir, à l'avenir, un rôle au sein du deuxième club de la capitale.

Raphaël Nouet

Rédacteur