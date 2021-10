PSG : Ramos a le FC Nantes dans le viseur, Daniel Riolo met fin à la supercherie

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

L’imbroglio Sergio Ramos n’est pas encore prêt à se résoudre. Selon L’Équipe, le défenseur central du PSG n’a plus de douleur au mollet mais n’a pas travaillé en séance collective hier. Selon le club de la capitale, le joueur de 35 ans ne serait toutefois plus très loin d’un retour. «

La reprise en continu avec le groupe pourrait être envisagée dans le courant de la semaine prochaine », a annoncé le communiqué médical du PSG. Cela ne signifie pas pour autant un retour dans le groupe immédiat. Au regard des protocoles de reprise de la compétition du staff, l’ancien capitaine du Real Madrid, qui n’a pas encore joué une seule fois en rencontre officielle, pourrait patienter encore deux à trois semaines avant de voir son nom sur une feuille de match !

Ramos contre le FC Nantes le 20 novembre ?

« Le staff du PSG devrait privilégier un retour de Ramos après la fin de la prochaine trêve fin novembre, assure RMC Sport. Il pourrait, dans ce cas, être présent pour le match contre le FC Nantes le 20 novembre. Un retour contre Bordeaux le 6 novembre n’est néanmoins pas encore à écarter. »

Invité à réagir sur le cas Ramos, Daniel Riolo ne cache plus ses doutes sur son recrutement : « On a l’impression qu’il y a des joueurs qui ne sont là que pour être bons cinq fois par an, C’est un peu la politique du club maintenant. »

Le staff du PSG devrait privilégier un retour de Sergio Ramos 🇪🇸 après la fin de la prochaine trêve fin novembre. Il pourrait, dans ce cas, être présent pour le match contre Nantes le 20/11. Un retour contre Bordeaux le 6/11 n’est néanmoins pas encore à écarter.



(@RMCsport) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) October 26, 2021