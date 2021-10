PSG : Ramos, Donnarumma, Bernat... Pochettino fait le point avant le Stade Rennais

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Avant la conférence de presse de Mauricio Pochettino, le PSG a communiqué son point médical avec les forfaits de Julian Draxler et Layvin Kurzawa, absents à Rennes. Les deux joueurs du PSG restent aux soins car ils sont malades. De son côté, Sergio Ramos poursuit sa préparation individuelle sur le terrain.

Interrogé sur le reste du groupe, le coach du PSG a évoqué la situation de Juan Bernat... sur le retour mais pas encore prêt pour demain. « Si Juan Bernat est prêt ? Non. C'est chose est d’avoir le feu vert médical, mais ça en est une autre d’être en pleine disposition pour jouer, a-t-il affirmé avant d’embrayer sur l’état physique de Presnel Kimpembe largement utilisé depuis le début de la saison. Il se sent bien. On en a parlé hier, il se sent de mieux en mieux en jouant. Il y a 5 jours entre les deux matches la, c’est suffisant pour bien récupérer. »

Si le champion du monde 2018 a donc des chances de jouer à Rennes, qu’en sera-t-il de Keyor Navas et de Gianluigi Donnarumma ? Nous n’avons pas de numéro 1, nous en avons deux. C’est possible que l’un joue plus que l’autre mais il n’y a pas de hiérarchie », a-t-il commenté après la solide prestation du portier italien contre Manchester City mardi en C1.

Pochettino s'est ensuite attardé sur le cas Sergio Ramos : « Il travaille, on ne peut pas encore donner de date de retour. Il continue à bosser. Ce n’est pas facile pour lui de s’intégrer sans pouvoir jouer. Il ne s’entraîne pas aux mêmes horaires, donc il manque un peu de partage mais je n’ai aucun doute qu’il va s’intégrer avec les matches. »

Un petit point médical pour le #PSG avant le déplacement à Rennes pic.twitter.com/dpXQgB7fHS — Loïc Tanzi (@Tanziloic) October 2, 2021