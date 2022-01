PSG : Ramos et une grosse surprise au parfum nantais dans le groupe face à l’OL !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Pour ce choc très attendu, Mauricio Pochettino a convoqué un groupe de 24 joueurs avec bien évidemment la présence de Kylian Mbappé. Privé de nombreux cadres (Neymar, Di Maria, Draxler, Donnarumma, Gueye, Kurzawa, Rico, Diallo, Hakimi), le coach du PSG doit également se passer de Lionel Messi, tout juste remis d'une phase de Covid.

Si Sergio Ramos est lui aussi bien présent. véritable surprise du groupe du PSG vient de Denis Franchi. Remplaçant lors de la dernière confrontation face à Manchester City en Ligue des Champions, le jeune portier italien profite de l'absence de Gianluigi Donnarumma, testé positif au Covid.

« Le jeune gardien italien des moins de 19 ans du PSG, auteur de prestations séduisantes en Youth League depuis un an et demi, a des raisons d’espérer, analyse L’Équipe qui avait anticipé sa présence dans le groupe parisien. Franchi a débarqué à Paris à l’été 2019 après avoir été repéré lors d’un tournoi de moins de 17 ans à Nantes. Il y participe alors sous les couleurs de l’Udinese mais est licencié dans son club de Prata Falchi. Quelques jours plus tard, il reçoit un coup de fil d’Angelo Castellazzi : Paris est sous le charme. »

Un groupe de 2️⃣4️⃣ joueurs pour le déplacement à Lyon ! 🗒️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 9, 2022