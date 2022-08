PSG : Ramos hausse le ton en interne et lance sa résurrection à Lille

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Sergio Ramos est en pleine renaissance. Arrivé au PSG l’été dernier, l’ancien capitaine du Real Madrid n’avait disputé que 13 matches en raison de pépins physiques récurrents au mollet. Bien pris en charge depuis par le staff médical parisien, en qui il a plus confiance désormais, il va pouvoir enchaîner à Lille (20h45) une quatrième rencontre comme titulaire.

Une première depuis son arrivée à Paris et qui lui permet de prendre plus de poids et d’assurance dans le vestiaire. « Dès ses premières semaines dans la capitale française, Ramos a très vite identifié un déficit d’exigence dans le travail de ses partenaires, peut-on lire dans L’Équipe. Dans un groupe où l’espagnol est la langue la plus parlée, Ramos (36 ans) n’hésite pas à hausser le ton quand le contexte le demande. »

« C’est un patron », explique-t-on même au club, où il a par exemple apaisé les tensions auprès de Neymar et Mbappé dès la mi-temps de PSG-Montpellier (5-2). Christophe Galtier ne dit pas autre chose : « Sergio fait partie des cadres du vestiaire. Ce profil de joueur-là, qu’il joue ou qu’il ne joue pas, doit vous amener l’exigence du très haut niveau. Automatiquement, il fait partie des cadres du vestiaire. »