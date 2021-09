PSG : Ramos, Neymar, Messi, Mbappé... mauvaises nouvelles en série pour Pochettino !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le début de saison se complique déjà pour le PSG. Si les Parisiens se sont retrouvés hier à l'entraînement. Kylian Mbappé a continué à soigner son mollet douloureux qui l'a contraint à quitter l'équipe de France mercredi dernier.

Le champion du monde va poursuivre ses soins et en fonction de l'évolution, une décision sera prise quant à sa présence pour la réception de Clermont (samedi, 17h). Selon L’Équipe, la perspective du premier match de Ligue des champions dans huit jours contre le Club Bruges pourrait inciter le PSG à ne prendre aucun risque.

Ramos toujours en phase de reprise

Autre coup dur pour Mauricio Pochettino contre Clermont : il ne devrait pas pouvoir compter sur ses Sud-Américains qui vont disputer un dernier match de qualification à la Coupe du monde 2022 dans la nuit de jeudi à vendredi. Leur retour en France ne se fera que vendredi, soit à 24 heures avant le match au Parc des Princes.

Enfin, si Marco Verratti a été libéré par l’Italie en raison d'une gêne à un genou, le PSG va jauger son léger pépin et adaptera ensuite son programme de la semaine. Colin Dagba, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa et surtout Sergio Ramos sont, quant à eux, toujours en phase de reprise. Et donc très incertain pour le match de samedi comptant pour la 5e journée de L1.

La une de L'Équipe du mardi 7 septembre.



