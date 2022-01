PSG : Sergio Ramos prépare une terrible vengeance contre le Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Sergio Ramos enfin de retour aux affaires ? Il est encore un peu tôt pour l’affirmer mais le défenseur central espagnol a marqué son premier but dimanche avec le PSG, contre le Stade de Reims (4-0), et a affiché une bonne forme du haut de ses 35 ans.

Suffisant pour éjecter Presnel Kimpembe du onze de départ contre le Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des champions (15 février-9 mars) ? « Il dégage un truc presque imperceptible, une sécurité, une force, explique Alain Roche dans L’Équipe. Donc, bien sûr qu’il y a match avec Kimpembe. Ils ont tous les deux de la grinta, mais Ramos a une telle expérience du très haut niveau... »

Ramos prêt à scorer

Si le casse-tête défensif se profile bel et bien pour Mauricio Pochettino, Ramos a déjà prévu de prendre sa revanche sur le Real Madrid, coupable à ses yeux de ne pas avoir tout fait pour prolonger son contrat en fin de saison dernière.

« Face au Real Madrid, Ramos ne voudra pas marquer un but, il voudra en marquer deux, a estimé hier soir le chroniqueur Peton sur le plateau d’El Chiringuito. Mais je suis certain qu’il ne célèbrera pas. » « Ramos fera tout son possible pour jouer contre le Real Madrid, confirme l’ancien joueur espagnol Alex Cortell. S’il peut le faire, il n’aura aucun scrupule à les éliminer. »

