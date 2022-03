PSG : Sergio Ramos regrette son départ du Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Sergio Ramos est arrivé l’été dernier au PSG après avoir quitté, libre, le Real Madrid. Plus de six mois après son arrivée dans le club de la capitale son bilan est très mauvais. Le champion du monde 2010 ne joue pas assez avec le PSG et regrette son départ du club madrilène.

C’est ce qu’a déclaré Antonio Romero sur Radio Carrusel Deportivo : « Je suis absolument convaincu que Sergio Ramos a regretté son départ de Madrid mercredi. Je pense que sa saison aurait été différente s’il était resté, car certaines des blessures peuvent provenir du stress causé par son départ. »

Selon le journaliste Antonio Romero, Sergio Ramos regrette d’avoir quitté le Real Madrid l’été dernier pour signer au PSG ! pic.twitter.com/jMXlCn3lf1 — BeFoot (@_BeFoot) March 14, 2022