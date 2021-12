PSG : Ramos revient en force, il snobe carrément Messi et Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG prépare la dernière ligne droite de l’année en comptant ses blessés. Sorti sur blessure musculaire mardi soir face à Bruges (4-1), Nuno Mendes est très incertain pour la réception de Monaco dimanche. On ne connaît pas encore avec précision la durée de son indisponibilité.

En revanche, L’Équipe précise que la question d’un retour dans le groupe de Sergio Ramos (35 ans) pour la réception de l’ASM se pose. Après sa première titularisation à Saint-Étienne (3-1, le 28 novembre), l’Espagnol, victime d’une « fatigue musculaire » avait été préservé depuis.

L’ancien capitaine du Real Madrid a poursuivi son travail de reprise hier au camp des Loges et une réintégration face à Monaco est possible. En attendant la décision de Mauricio Pochettino, Ramos a révélé le nom de ses deux idoles. Et surprise, ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo ne sont présents ! « Mon idole... J'en ai eu deux ou trois, mais je dirais Claudio Caniggia ou Fernando Redondo », a affirmé Ramos au micro de Prime Video.

