PSG : ravi pour Paris, attitude insupportable, Dugarry détruit le blessé Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

C'est le genre de la maison, certes. Car sur RMC, il est de bon ton de ne pas avoir le langage neutre et de plutôt faire le buzz en permanence. Avec Christophe Dugarry, de retour sur RMC, c'est garanti. Et comme l'actualité du jour tourne autour de la fin de saison de Neymar, qui va passer sur la table d'opération pour mettre fin à ses soucis permanents à la cheville, le champion du monde 1998 sen est donné à coeur joie.

"Je suis ravi pour le PSG que Neymar soit blessé. Je trouve que c’est une chance incroyable pour Christophe Galtier. A un moment, il aurait dû avoir le courage de sortir Neymar, c’était la seule solution. Cette équipe est bien mieux équilibrée à cinq derrière, avec trois milieux de terrain et Mbappé-Messi devant. Avec un PSG qui va jouer un peu plus bas et en contre-attaque. Cette équipe n’est pas capable d’avoir de la maîtrise parce qu’à la perte du ballon, les trois de devant ne défendent pas et ils se retrouvent en danger. Ils concèdent beaucoup trop d’occasions. Je ne peux plus le voir Neymar. Je n’y arrive plus. Je le trouve insupportable dans ses dribbles, dans son attitude. Je ne veux plus le voir sur le terrain. Il me fatigue."

Retrouvez toute l'actualité du Paris Saint-Germain en temps réel sur notre nouvelle page FACEBOOK : BUT PSG