PSG - RB Leipzig (1-0) : Marquinhos suggère un changement majeur à Tuchel

Le Paris Saint-Germain a montré un visage très laborieux hier soir contre le RB Leipzig (1-0). Après avoir rapidement ouvert le score par Neymar sur un pénalty discutable, les vice-champions d'Europe se sont enfoncés dans la médiocrité, handicapés par un jeu inexistant ou presque. Dans son analyse d'après-match, Marquinhos a justifié cette triste performance par l'état de santé de ses troupes. Et formulé une demande à son entraîneur, Thomas Tuchel…

“C'était mieux à 5 derrière”

“C’est vrai, c’était un match important, un défi et un vrai test. On est contents. Nous sommes une équipe où, dans les moments difficiles, on se serre les coudes. On l’a prouvé, il faut qu’on garde cela pour la suite de la compétition. Le fonds de jeu inexistant du PSG ? Oui, il y a aussi beaucoup de choses que les gens ne savent pas avec les blessures et douleurs des joueurs. On n’a pas été à notre meilleur niveau pour faire un match exceptionnel. Le plus important était la victoire, on n’a peut-être pas brillé mais on a obtenu les trois points qui étaient importants pour la suite.”

“Le changement de système avec une défense à cinq, une difficulté pour l’équipe ? Non, c’était mieux. On avait des difficultés pour presser. Après e changement, on arrivait à mieux presser. On avait plus de sécurité derrière et peut-être moins d’effort à faire pour aller de l’avant avec que deux attaquants. On se sentait mieux derrière pour mieux défendre et sécuriser.”