PSG - RB Leipzig (1-0) : un collègue en vue vole au secours de Tuchel

Depuis hier soir et la très chiche victoire du PSG sur le RB Leipzig (1-0) grâce à un pénalty de Neymar, Thomas Tuchel en prend pour son grade. Que ce soit les journalistes en vue ou les anciens joueurs, tout le monde lui tombe dessus pour le fonds de jeu déplorable de son équipe ou le fait que le vice-champion d'Europe a passé 90% du temps à défendre dans son camp hier soir contre les Allemands.

"C'était légitime pour eux de jouer la contre-attaque"

Mais à en croire Julian Nagelsmann, la physionomie de la partie pourrait être la conséquence d'un choix fort de Tuchel. L'entraîneur du RB Leipzig a expliqué au micro de Sky Sports après la partie que si le PSG avait joué en défense après l'ouverture du score, c'était pour mieux contrer son équipe. Ça se tient si on se souvient que Kylian Mbappé jouait en pointe hier.

“Le PSG a vraiment reculé après le but. On a eu les occasions pour marquer. Mais c’était légitime pour eux de jouer la contre-attaque. On a effectué un gros pressing pour pousser le PSG dans sa surface. Ce n’est pas que de la faute de Thomas Tuchel si le PSG a joué aussi bas.” Plutôt à celle de son adversaire et du contexte de la partie. Ce qui ne nécessite pas un tel déferlement de haine…