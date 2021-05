PSG - RC Lens (2-1) : le dérapage de Leonardo dicté par Neymar et l’OM ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Leonardo s’est encore signalé avec le corps arbitral en invectivant Jérôme Brisard dans le couloir du Parc juste après la fin du match entre le PSG et le RC Lens (2-1).

« Si tout le monde parle avec vous, il y a une raison. Ce n’est pas possible que vingt personnes voient et vous non. Même votre comportement. À la fin c’est toujours : ‘’moi je sais, moi je fais’’ mais vous ne faites pas. Et à la fin ça complique le match pour rien. Et ce n’est pas la première fois que ça se passe, à chaque fois c’est vous », pouvait-on entendre sur les images diffusées par Canal+.

Si Leonardo semble s’inquiéter pour l’intégrité physique de Neymar à l’heure de prolonger son contrat, un souvenir douloureux avec l’OM pourrait aussi expliquer le coup de sang de l’homme fort du PSG.

Brisard avait arbitré PSG-OM en septembre 2020

Dans son édition du jour, L’Équipe rappelle qu’il existe un passif avec Brisard puisqu’il avait expulsé cinq joueurs (3 Parisiens et 2 Marseillais) dont Neymar lors de la réception de l’OM (0-1) en septembre 2020. On se rappelle que c’est aussi lors de ce Clasico que la polémique entre Neymar et Alvaro Gonzalez avait vu le jour.