PSG, RC Lens, FC Nantes : Navas, Kalimuendo et Chirivella connaissent leur sanction

Expulsé contre le FC Nantes (3-1) samedi dernier, le gardien du PSG Keylor Navas manquera les deux prochains matches du PSG. L'attaquant du RC Lens Arnaud Kalimuendo, qui a vu rouge à Brest (0-4), a écopé de la même sanction. Voici l'ensemble des sanctions pour la Ligue 1 :

Trois matchs de suspension dont un match avec sursis : Farid BOULAYA (FC Metz)

Deux matchs de suspension dont un match avec sursis : Arnaud KALIMUENDO (RC Lens), Keylor NAVAS (Paris Saint-Germain).

Un match de suspension : Strahinja PAVLOVIC (AS Monaco), Téji SAVANIER (Montpellier).

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 30 novembre 2021 à 0h00 : Zeki CELIK (LOSC), Pedro CHIRIVELLA (FC Nantes), Souleyman DOUMBIA (Angers SCO), Etienne GREEN (AS Saint-Etienne), Azor MATUSIWA (Stade de Reims), Pablo ROSARIO (OGC Nice), Zaydou YOUSSOUF (AS Saint-Etienne).