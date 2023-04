PSG - RC Lens : Kimpembe se fait encore reprendre de volée après son chambrage

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Depuis samedi soir, Presnel Kimpembé doit avoir les oreilles qui sifflent. Son chambrage en règle du RC Lens après la victoire de son équipe (3-1) n'a pas plu. Mais alors pas du tout. Même si, au final, le défenseur parisien n'a fait que reprendre le chant entonné par les Sang et Or après chaque victoire. Pour beaucoup, c'est le fait qu'un joueur appartenant à un club au budget aussi disproportionné par rapport à la concurrence ose ça qui dérange. Pour Mathieu Bodmer, c'est simplement le fait qu'il ait tout seul dans sa plaisanterie, ni ses coéquipiers ni ses supporters ne l'accompagnant...

"Il est passé pour un c..."

"Lens, c'est leur façon de célébrer. Le PSG n'a pas de façon de célébrer, la preuve. Kimpembé veut réveiller les autres mais il est tout seul. Il est passé pour un c..., malheureusement pour lui. Même le stade ne reprend pas la chanson quasiment. Le PSG était stressé avant ce match et ils ont été soulagés de battre Lens. Ce chambrage ne me dérange pas, mais il a été mal fait. C'était malaisant."

🎙 @BODMERmathieu : "Lens, c'est leur façon de célébrer. Le PSG n'a pas de façon de célébrer, la preuve. Kimpembe veut réveiller les autres mais il est tout seul. Il est passé pour un c** malheureusement pour lui." pic.twitter.com/4OdBOkM3Md — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 17, 2023

