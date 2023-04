PSG - RC Lens : les notes des Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Gianluigi Donnarumma (7) : Le portier italien a démarré par une énorme parade réflexe d’entrée sur corner (2e). Malgré la supériorité numérique parisienne, il a été régulièrement sollicité par Openda (54e, 57e, 65e), puis par Frankowski, qui l’a pris à contre-pied sur penalty (60e) et l’a obligé à claquer une belle frappe en corner (76e). Très solide.

Marquinhos (6) : Impérial dans les airs, le Brésilien a montré les muscles d’entrée dans ses interventions (2e). Son duel avec Openda a été très disputé, et le Belge l’a parfois mis en difficulté, mais il a su se rattraper quand il a été poussé à la faute (78e). Sa perte de balle dangereuse est restée sans conséquences (19e). Remplacé par Warren Zaïre-Emery (88e).

Sergio Ramos (6) : Lui aussi a régné de la tête, repoussant les ballons chauds sur chaque coup de pied arrêté lensois ou presque. Lui aussi a parfois souffert face aux courses d’Openda dans son dos, ou au corps à corps (33e). Mais à l’arrivée, sa copie est également propre, tout comme son jeu long.

Danilo Pereira (5) : Le Portugais s’est fait une frayeur en début de rencontre en ne passant pas loin de tromper Donnarumma, de loin (10e). Titulaire en défense centrale, il est remonté d’un cran à la pause, dans l’entrejeu. Son dégagement plein axe n’a pas été puni (75e), puis il a encore basculé en défense centrale en fin de rencontre.

Achraf Hakimi (5) : Victime d’une agression d’Abdul Samed, il a vu son adversaire être exclu (19e), ce qui a changé le visage de cette rencontre. Le problème, c’est qu’on l’a très peu vu après ça, à l’exception d’une frappe sur Samba alors que Mbappé attendait le ballon en retrait (77e).

Vitinha (6,5) : Sa première frappe, précipitée, s’était envolée (30e). La deuxième, pure, s’est transformée en premier but avec Paris pour le Portugais, auteur du but du break (37e) après avoir servi Mbappé quelques minutes plus tôt sur l’ouverture du score (31e). On a enfin vu le milieu de poche plus tranchant, et plus porté vers l’avant, par la passe et dans les courses.

Fabian Ruiz (4) : Longtemps dans un fauteuil face à une équipe en nette infériorité numérique au milieu de terrain, il n’a pris aucun risque dans son jeu de passes. Puis, à cause d’une main positionnée de manière très surprenante, il a offert un penalty à Lens qui a relancé quelque peu le suspense (58e). Une frappe timide (71e), et pas grand chose de plus.

Nuno Mendes (6) : Le Portugais fait toujours passer autant de frissons dans les tribunes du Parc grâce à ses accélérations fulgurantes. Son premier rush s’est terminé par une frappe juste à côté (27e), le deuxième a été interrompu par l’arbitre pour un ballon qui ne semblait pas entièrement sorti (56e). A noter, également, un bon centre pour Mbappé (74e). Défensivement, il lui reste des défauts à gommer mais son retour devant Frankowski a valu cher (33e). Remplacé par Juan Bernat (77e).

Carlos Soler (3) : Positionné couloir droit en phases offensives, l’Espagnol n’a pas existé. Une phrase que l’on a répétée tout au long de la saison. Non seulement l’ancien de Valence n’arrive pas à se connecter à ses partenaires. Mais en plus, il a multiplié les fautes ce samedi (4 au total, record du match), dont certaines inutiles (15e). Toujours aussi décevant…

Lionel Messi (6) : Après une première frappe contrée par Medina (13e), l’Argentin a parfaitement combiné sur l’action du premier but parisien (31e). C’est ensuite lui qui fut à la conclusion de l’inspiration géniale de Mbappé (40e). Comme toute son équipe, on l’a perdu en seconde période… jusqu’au temps additionnel, avec deux frappes contrées (92e).

Kylian Mbappé (6) : Son match a été étroitement lié à celui de Messi. Il offre une occasion à l’Argentin sur sa première accélération (13e), ouvre le score d’une belle frappe en pivot sur une action emmenée notamment par le gaucher (31e), puis offre un but à compère d’une talonnade géniale (40e). Disparu jusqu’à une frappe trop axiale (74e).

Arthur MERLE