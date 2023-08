PSG - RC Lens : les réactions de Luis Enrique, Asensio, Donnarumma et Sotoca

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Luis Enrique (PSG) : "On aime tous quand c’est positif, on savait que ça allait être dur, ils nous ont posé des problèmes, on a eu besoin d’une bonne soirée pour gagner ce match. Un match très tactique ? Non, pas si tactique, mais très intense, deux équipes qui font un gros pressing, deux équipes qui ne laissent pas de temps au rival, je pense qu’on a été bon. Dembélé et Mbappé ? Tous les entraîneurs veulent des joueurs comme eux, mais ça n’est pas que grâce à eux, aussi à tous les autres, les entrants, tous. On est une équipe et on veut tous atteindre les objectifs. Un match de Ligue des Champions ? Sans aucun doute."

Marco Asensio (PSG) : "Je suis très content pour la victoire. Je voulais marquer ce premier but devant mon public. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ça change tout, ils font la différence. J’espère qu’on va continuer comme ça."

Gianluigi Donnarumma (PSG) : "Belle victoire de l’équipe, bonne défense, bonne attaque. Il faut préparer le match prochain maintenant. On travaille beaucoup sur la défense, la manière a complètement changé."

Florian Sotoca (RC Lens) : "Ce but avant la mi-temps change la physionomie du match, car on s'est plus découvert après la pause, devant ça va très vite. On est tombés sur une très belle équipe. Ils sont supérieurs à nous. Mais il ne faut rien lâcher, on a tout donné jusqu'au bout. (…) Ce n'est que la 3e journée, on sait qu'on a des progrès à faire, qu'on doit travailler mais je trouve qu'on est dans la lignée de la saison dernière. Il faut garder cet état d'esprit et ça tournera en notre faveur."

