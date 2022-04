PSG, RC Lens : les supporters parisiens et lensois créent la sensation !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le geste pourrait faire date. Et faire ENFIN comprendre que le tout répressif de la Ligue de Football Professionnel ne marche pas en France et dans les tribunes des stades. Alors que les supporters du RC Lens sont interdits de déplacement, demain au Parc des Princes, pour la rencontre face au PSG, les supporters parisiens ont décidé de frapper fort.

On l'a appris au travers d'un communiqué. "Le Collectif Ultras Paris propose d'offrir 80 places aux Red Tigers, 80 supporters lensois seront donc au sein de la tribune Auteuil. Deux groupes, censés s'affronter de manière violente, se mettent donc d'accord et organisent eux-mêmes un déplacement." Les images devraient être belles demain au Parc. Et, on l'espère, feront ENFIN réfléchir LFP et pouvoirs publics pour l'attitude à adopter dès la saison prochaine.

Pour résumer Demain soir, au Parc des Princes, le PSG accueillera le RC Lens pour un match de Ligue 1 qui sera peut-être synonyme de 10e titre de champion pour les Parisiens. En attendant, c'est en tribunes que le spectacle commence et d'une jolie manière.

Benjamin Danet

Rédacteur