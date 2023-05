PSG, RC Lens : Paris champion ce samedi si...

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Cela ne fait plus l'ombre d'un date, le Paris Saint-Germain devrait être sacré champion de France pour la 11e fois de son histoire à l'issue de la saison. Mais mathématiquement, ce n'est pas encore fait.

Le PSG est champion à 99,99% !

Pour que les Parisiens soient officiellement champions à l'issue de la 37e et avant-dernière journée, il faut, soit que le PSG ne perde pas sur la pelouse du RC Strasbourg, soit que le PSG perde face au RC Strasbourg mais que le RC Lens ne batte pas l'AC Ajaccio. Et pour que les Sang et Or chipent le titre de champion de France aux Parisiens, il faudrait que PSG subissent deux grosses défaites contre le RC Strasbourg et Clermont et que le RC Lens obtiennent deux larges victoires face à l'AC Ajaccio et l'AJ Auxerre.

👀 Le @PSG_inside officiellement champion samedi prochain si... 😏 🏆 ! https://t.co/JBPvETDXk0 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 22, 2023

Pour résumer Le PSG, qui compte six points d'avance sur le RC Lens à deux journées de la fin du championnat, a l'occasion d'être officiellement sacré champion de France 2022-2023 à l'issue de la 37e journée de Ligue 1.

