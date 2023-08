PSG - RC Lens : les Parisiens surclassent les Sang et Or, les Tops et les Flops du match

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Les Tops

Kylian Mbappé : Déjà buteur samedi dernier, l’attaquant français n’est pas capitaine du PSG mais reste le leader technique sur le terrain. Le Parisien a été remuant, a su combiner avec ses coéquipiers et a inscrit le second but du club de la capitale à la 52ème minute, d’une magnifique frappe sans contrôle à l’entrée de la surface tout en puissance. Le natif de Bondy a même réussi à inscrire son premier doublé de la saison pour sa première titularisation avec un second but plein de réussite à la 91ème.

Marco Asensio : Contrairement au match face à Toulouse, Marco Asensio a joué et était même titulaire. L’Espagnol a été celui qui a débloqué la rencontre, marquant son premier but sous les couleurs parisiennes juste avant la mi-temps. L’ancien madrilène a su rester propre techniquement, dangereux offensivement, et il a très souvent réussi à combiner avec Kylian Mbappé.

Ousmane Dembelé : Toujours propre dans ses prises de balles, l’international français a connu sa première titularisation avec le PSG. L’ancien barcelonais a multiplié les appels de balles, les déséquilibres et les dribbles. Il est sorti à la 79ème minute, remplacé par Fabian Ruiz.

Les Flops

Andy Diouf : En retard dans les duels, la recrue estivale a perdu trop de ballon. Le Sang et Or s’est fait bouffer par Manuel Uguarte qui lui a sans cesse chipé le ballon dans les pieds. Andy Diouf n’a pas non plus réussi à se projeter et a été en difficulté à la récupération du ballon.

Deiver Machado : Le latéral gauche a été en manque d’inspiration et gêné par les offensives d’Ousmane Dembélé et d’Achraf Hakimi. Le Colombien n’a pu déborder et soutenir l’attaque comme à son habitude. Bougé dans les duels, Deiver Machado n’a pas résisté à l’impact physique parisien.

Przemysław Frankowski : Sorti à la 46ème minute et remplacé par Julien Le Cardinal, le Polonais n’a pas été au rendez-vous. Le latéral droit a tenté de contenir Kylian Mbappé sans réussite et a été absent offensivement, laissant Florian Sotoca sans soutien…

Podcast Men's Up Life