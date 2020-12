PSG - RC Strasbourg (4-0) : Pembélé, Dagba... la prestation des titis parisiens à la loupe

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

En cette saison 2020-2021 impactée par une crise sanitaire sans précédent, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel doit à chaque fois se creuser les méninges à l'heure de dresser sa composition d'équipe. Entre les différents cas de Covid-19 et les blessures à outrance, le tacticien allemand n'a pu que rarement aligner un onze type identique d'un match à l'autre. Pas d'exception pour ce dernier match de l'année 2020 face au RC Strasbourg avec pas moins de 10 absents à déplorer !

C'est néanmoins l'occasion pour les habituels remplaçants de grappiller un peu temps de jeu. Ou encore de voir l'émergence de jeunes joueurs issus du centre de formation. Au coup d'envoi de cette rencontre, Thomas Tuchel alignait notamment Colin Dagba, dans le groupe professionnel du PSG depuis 2018, mais surtout le jeune Timothée Pembélé qui a fait ses débuts cette saison avec quelques apparitions prometteuses.

Grande première pour Timothée Pembélé

En l'absence de Florenzi blessé, le jeunot de 18 ans débutait la partie en tant que titulaire, au poste de piston droit. Un rôle quelque peu inhabituel pour le natif de qui a plus souvent été aligné en défense centrale. Même si ce dernier n'était pas dénué de tout repère, lui qui a été formé au poste de latéral droit.

Concentré et appliqué sur le repli défensif lors des rares offensives strasbourgeoises dans son couloir droit, Pembélé a livré une prestation sérieuse. Rarement débordé, ce dernier a pu se projeter vers l'avant et apporter le surnombre. A l'image de son but opportuniste pour l'ouverture du score (1-0, 18ème). Présent aux avant-postes, il avait parfaitement suivi une frappe de Di Maria repoussé par Kawashima. Une prestation prometteuse et une bien belle soirée pour Timothée Pembélé, auteur du premier but de sa jeune carrière.

Un Colin Dagba sérieux et appliqué

De l'autre côté du terrain évoluait un autre titi, Colin Dagba. Le joueur de 22 ans était utilisé comme une solution de dépannage au poste de piston gauche par son entraîneur. Un air de déjà vu cette saison pour celui qui était pourtant appelé à prendre plus d'importance avec le départ de Thomas Meunier cet été. C'était sans compter sur l'arrivée de l'expérimenté Alessandro Florenzi qui s'est immédiatement imposé en tant que titulaire indiscutable dans le couloir droit, ne laissant que des miettes à Colin Dagba.



Face au RCSA, Dagba a réalisé un match intéressant. Malgré un positionnement qui l'a amené à utiliser son mauvais pied, ce dernier a souvent été sollicité dans son couloir gauche. Le danger venant principalement de son côté. Il a notamment été à l'origine du but parisien après une belle incursion et un centre délivré à Di Maria qui a par la suite amené le but de Pembélé. Défensivement, il s'est montré attentif face à un Kenny Lala plus préoccupé à bien tenir son couloir. Une bonne prestation dans l'ensemble qui ne devrait néanmoins pas bouleverser la hiérarchie dans l'esprit de Thomas Tuchel.

