PSG - RC Strasbourg : Mbappé a fait tomber un nouveau record qui claque

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le PSG a rossé un petit RC Strasbourg hier au Parc des Princes (3-0) et a parfaitement préparé la venue de l’AC Milan ce mercredi en Ligue des champions (21h). Kylian Mbappé a confirmé sa bonne forme retrouvée en inscrivant son 8e but de la saison en Ligue 1 et en distribuant une passe décisive à Carlos Soler.

Mbappé sur les traces de Greaves

Cette rencontre a surtout permis au Bondynois de s’offrir un nouveau record de taille. Comme l’affirme le compte Twitter statsdefoot, Mbappé est devenu le premier joueur à inscrire 172 buts dans les 5 grands championnats avant l'âge de 25 ans depuis Jimmy Greaves en 1965 (260 réalisations).

🇫🇷 Kylian Mbappé devient le 1er joueur à inscrire 172 buts dans les 5 grands championnats avant l'âge de 25 ans depuis Jimmy Greaves en 1965 (260 réalisations). #PSGRCSA — Stats Foot (@Statsdufoot) October 21, 2023

Podcast Men's Up Life