PSG – RC Strasbourg : Paris et les Mondialistes dans le dur

Le PSG n’était pas loin de rater son retour ! Les Parisiens se sont imposés sur le fil contre le RC Strasbourg (2-1) pour le compte de la 16e journée de Ligue 1 grâce à des buts de Marquinhos (14') et de Kylian Mbappé (90' +6). Dans le onze de Christophe Galtier, Kylian Mbappé, Neymar, Vitinha, et Marquinhos ont débuté, eux qui étaient présents à la Coupe du Monde au Qatar il y a encore quelques temps. Ils n’ont pas été tous au niveau ce soir, cependant ils ont été décisifs... Marquinhos (5/10) : Coupable lors de l’élimination du Brésil lors des quarts de finale de la Coupe du Monde face à la Croatie, le défenseur central avait à cœur de faire un bon match pour son retour à la compétition avec le PSG. Le capitaine du club de la capitale a bien débuté, à la 14e sur un coup franc de Neymar, Marquinhos coupe de la tête aux six mètres. La défense du Racing est prise de court, le Brésilien ouvre le score. Cependant, le brésilien a réalisé quelques bourdes en défense à l’image d’une mauvaise relance que Ludovic Ajorque reprend de la tête sans tromper le portier parisien. Sur le but strasbourgeois, c’est lui qui contre le centre de Thomasson qui termine dans le petit filet de Gianluigi Donnarumma… Kylian Mbappé (6/10) : Après avoir perdu la finale de la Coupe du Monde avec les Bleus, le génie français voulait rapidement se remettre au travail avec le PSG. Dans ce match, l’attaquant a eu de l’espace ! Percutant, le numéro 7 Parisien a été dangereux sans trouver le chemin des filets. Malgré quelques déchets dans le dernier geste, c’est à la dernière minute du match que Kylian Mbappé a donné la victoire aux siens après avoir provoqué un pénalty qu’il transforme. Neymar (4/10) : Le Brésilien a bien commencé le match en délivrant un caviar sur le but de Marquinhos. Percutant, efficace, le numéro 10 parisien a donné de bons ballons à ses coéquipiers durant la rencontre. Cependant, en seconde période, Neymar qui était alors fantastique a pété les plombs. Il est coupable de deux fautes grossières dont un mauvais geste. Il est exclu à la 62e minute du match. Le PSG est donc obligé de terminer la rencontre à 10… Une faute professionnelle qui aurait pu coûter très cher aux Parisiens. Opta Jean révèle que Neymar a écopé de son 5e carton rouge depuis ses débuts en Ligue 1 en 2017/18, aucun joueur n'en a récolté plus sur cette période…

Pour résumer Pour la reprise de la Ligue 1, le PSG s'est imposé dans le dur contre le RC Strasbourg (2-1). Les Mondialistes n'ont pas brillé dans cette rencontre... Mbappé donne cependant la victoire aux Parisiens, les hommes de Galtier sont premiers.

Thomas Salis

Rédacteur