PSG – RC Strasbourg : Tuchel doit déplorer une impressionnante liste d'absents

Zapping But! Football Club Istanbul Büyükşehir - Paris Saint-Germain : notre simulation FIFA 21 (2ème journée - Ligue des Champions)

Mercredi soir (21h), le PSG conclut son année 2020 avec la réception du RC Strasbourg au Parc. Sur les rotules physiquement comme l'a déploré son entraîneur Thomas Tuchel, Paris va devoir composer avec un effectif décimé contre les Alsaciens.

Absent de longue date, Juan Bernat (genou) ne sera pas là. Mauro Icardi (adducteurs), Pablo Sarabia (reprise), Danilo Pereira (ischios), Abdou Diallo (genou) et Neymar (cheville) étaient déjà absents à Lille dimanche. Il faudra ajouter à cela au moins trois absents supplémentaires.

Kimpembe suspendu... et blessé

Blessé et de toute façon suspendu pour avoir cumulé trois cartons jaunes, Presnel Kimpembe ne rejouera pas en 2020. Il est sur le flanc trois semaines. Sorti au stade Pierre Mauroy, Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa ne devraient pas être rétablis non plus. Il faut aussi ajouter la petite incertitude concernant Kylian Mbappé, souffrant toujours à la cuisse et qui n'a joué qu'un quart d'heures contre les Dogues.

L'équipe possible mercredi : Navas – Dagba, Marquinhos (cap.), Kehrer, Bakker – Verratti, Paredes, Herrera – Rafinha, Kean, Di Maria.