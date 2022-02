PSG - Real Madrid : al-Khelaïfi a tendu la main à ses ultras

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Bien sûr, depuis vendredi et le festival de banderoles ayant animé la première mi-temps du match contre le Stade Rennais (1-0), les dirigeants du PSG ont rencontré leurs ultras, pas satisfaits du tout de la gestion interne. Mais on n'avait pas encore entendu Nasser al-Khelaïfi sur le sujet. C'est désormais chose faite. Le président parisien a été interrogé avant le coup d'envoi du choc contre le Real Madrid.

Sans surprise, il a prôné l'union sacrée : "Les supporters sont les piliers du club, ils sont très importants. Je suis le premier à vouloir une ambiance dans les tribunes. On est tous ensemble dans cette aventure, on veut qu’ils soient derrière nous, surtout ce soir". Les ultras n'avaient de toute façon pas l'intention de faire la grève des encouragements, comme vendredi en première période. Mais le club a montré qu'il avait entendu leurs revendications puisque les joueurs porteront le maillot domicile ce soir. Même si celui-ci n'arbore plus la traditionnelle bande rouge...

