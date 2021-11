PSG, Real Madrid, Equipe de France : Benzema-Mbappé, tandem à jamais dans l'histoire

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Il y a donc les victoires et les chiffres, les cartons et les joueurs. Le tout parfois réuni en une seule rencontre, comme celle de samedi dernier au Parc des Princes lors d'un France-Kazakhstan, marqué par le score, 8-0, et une qualification pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. On ne saurait, toutefois, se limiter à une telle performance collective sans, une fois encore, revenir sur deux éléments de l'effectif de Didier Deschamps.

Ça ne surprendra personne, mais Kylian Mbappé, auteur d'un quadruplé, est déjà assuré de rester dans l'histoire du football français. Pour quelle raison ? C'est le statisticien Opta qui nous la donne. "Kylian Mbappé a inscrit le 1er quadruplé d’un joueur de l’équipe de France depuis Just Fontaine le 28 juin 1958 contre l’Allemagne de l’Ouest (4 également). Sniper." 63 ans après, oui, vous avez bien lu.

Quant à l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, revenu en grâce chez les Bleus il y a quelques mois, il est lui-aussi assuré de rester dans les anales pour quelques temps. Et ce "parce qu'en inscrivant ses 34e et 35e buts avec l’équipe de France, il a égalé puis dépassé David Trezeguet comme 5e meilleur buteur de l’histoire. Cap." Quel tandem....

