PSG, Real Madrid, Equipe de France : son avenir, l'embrouille avec Giroud, l'Euro 2021... Mbappé se lâche comme jamais

A deux jours du premier match de l'équipe de France à l'Euro 2021 face à l'Allemagne, Kylian Mbappé était présent ce dimanche en conférence de presse où il avait des choses à dire.

Son avenir

"Cela ne m'intéresse pas, je suis ici pour représenter la France, le plus important c'est l'équipe de France, je ne veux pas perturber le groupe."

Les propos de Nasser Al-Khelaïfi sur son avenir

"Je vais répondre. Je n'ai jamais demandé un seul joueur au président ou à Leonardo. Je suis un simple joueur de foot, je dois me contenter du terrain. Je n’ai jamais demandé un seul joueur au PSG."

Les tensions avec Giroud

"On en a parlé, on a discuté de ça, ça a fait parler, tout le monde sait ce qui s'est passé, j'ai été un peu affecté mais on ne va pas en faire toute une histoire, l'équipe de France reste le plus important, des broutilles ne vont pas venir perturber notre prépa, on est concentrés sur le même objectif. (...) Elle était pas bonne ma réponse d'avant ? Ce qu'il a dit ne m'a pas dérangé plus que ça, je suis attaquant et j'ai eu ce sentiment 365 fois dans un match. Mais c'est plus de le sortir publiquement. Je l'ai félicité dans le vestiaire, il ne m'a rien dit et après je l'apprends la presse. Il ne dit rien de méchant. C'est plus le fait de le sortir publiquement, j'aurais préféré qu'il vienne et qu'il soit même plus virulent dans le vestiaire. Mais c'est pas un problème, ce sont des petites broutilles. L'équipe n'a pas besoin qu'on se mette des bâtons dans les roues."

Fait-il plus de passes à Benzema ou Neymar qu'à d'autres joueurs ?

"Vous sous-entendez quoi ? Ce sont des joueurs différents. Neymar touche 150 ballons par match. Benzema en touche 80. Olivier en touche beaucoup moins vu son profil. Si vous comparez le nombre de passes que je fais à Benzema ou Neymar par rapport à Giroud, c'est sûr que je fais moins de passes à Olivier. Mais ça ne veut pas dire que je ne regarde pas Olivier. C'est juste que son profil est différent. Benzema décroche à 40m du but pour toucher des ballons, Giroud préfère rester devant pour être présent dans la surface. C'est un peu malsain. On essaie de dire des choses sans les dire. Tu sous-entends que je ne veux pas faire de passes à Giroud. Je dis que ce sont des profils différents."

Le choc contre l'Allemagne

"Rüdiger a dit qu'il fallait jouer "sale" contre les Bleus ? Chacun se bat avec ses armes, on veut jouer ensemble, jouer notre foot. Si leurs armes c'est ça, ils joueront avec leurs armes."

