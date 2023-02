PSG, FC Barcelone, Real Madrid : Al-Khelaïfi isolé face à la Super League ?

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Alors que tous les signaux sont au rouge vif, la Super League et ses partisans continuent de faire croire que ce projet verra le jour. Ce samedi, le média néerlandais Telegraaf publie une interview de l'ancien président de la Juventus Turin Andrea Agnelli, qui défend cette idée. Et assure que de nombreux clubs européens sont favorables mais n'osent pas faire connaître leur position par crainte de représailles de l'UEFA. D'après lui, Nasser al-Khelaïfi, président du PSG mais aussi de l'ECA (union des clubs), serait très esseulé...

"J'ai de nombreux contacts avec des clubs et beaucoup sont en faveur d'un paysage footballistique différent. Mais si vous me parlez, si vous êtes d'accord avec moi ou si vous me suivez, vous êtes banni par l'UEFA. En tant que club, proclamez ouvertement que vous voulez un modèle européen, une ligue meilleure et plus juste ne vous rend pas sympathique. Alors, les clubs défendent leur position et se conforment à l'UEFA. Mon successeur à l'ECA, Nasser Al-Khelaifi, est un gars sympa. Il n'était pas d'accord avec l'idée de Super League. Il a soutenu l'UEFA car un autre championnat n'est pas dans l'intérêt du Qatar, propriétaire du PSG. Il ne faut pas s'attendre à un changement de sa part. Mais en dessous, il y a assez d'enthousiasme pour les initiatives de nouvelles ligues dans de nombreux clubs ainsi que chez les joueurs, le public, les télévisions, les parties commerciales et les investisseurs. Seule l'UEFA a le monopole et retient tout."