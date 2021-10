PSG, Real Madrid, FC Barcelone : deux intimes de Messi au cœur d’un scandale mondial !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Les Pandora Papers commencent à se répandre pour faire frémir les plus grandes fortunes du monde. Visant à dévoiler des documents confidentiels de grands cabinets d’avocats participant à la gestion de sociétés basées dans des paradis fiscaux, cette enquête a été signée par une centaine de médias des quatre coins du globe. Et dans cette fuite apparaissent deux noms connus du monde du football : Pep Guardiola et Angel Di Maria.

Selon La Sexta, l'entraîneur de Manchester City n'aurait pas déclaré son salaire gagné lors de son passage à Ah-Ahli, au Qatar, entre 2003 et 2005 alors qu'il l'avait perçu durant son mandant au FC Barcelone (2008-2012). Guardiola serait également présents dans ces documents puisque son nom apparaîtrait comme mandataire d'une société au Panama, fermée en 2012.

Quant à l'attaquant du PSG, intime de Lionel Messi, il aurait manipulé plus de 8 millions d'euros pour exploiter ses droits d'image à travers une entité offshore entre 2013 et 2017, à l'époque sous contrat avec le Real Madrid. Le fisc espagnol devrait bientôt enquêter sur les responsabilités des personnes impliquées.

Parmi les noms des Pandora papiers, sur les sociétés offshore, enquête d’un consortium de journalistes, le joueur Angel di maria et l’entraîneur du PSG Pochettino, rapporte la presse argentine. https://t.co/5y7kKBh1y9 — Marcelo Wesfreid (@mwesfreid) October 4, 2021