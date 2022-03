PSG, Real Madrid, FC Barcelone : l'UEFA prépare une révolution, le fairplay financier c'est terminé !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

L'UEFA est prête à tout pour empêcher les plus grands clubs d'Europe de s'engager sur la voie de la Super League. Même à revenir sur des principes qui, pourtant, permettaient de réguler un peu les dérives financières observées depuis l'arrivée de fonds étatiques. Selon le très sérieux journaliste du New York Times Tariq Panja, elle va en finir avec le fairplay financier !

Selon lui, l'UEFA va imposer un nouveau ratio de dépenses de 70%, mais pas de plafond salarial dans le cadre de cette refonte. Au niveau des sanctions, il y aura des déductions de points et même la possibilité d'être exclu de la Ligue des champions. De nouvelles règles qui vont permettre aux grands clubs historiques mais également aux nouveaux riches comme le PSG d'invertir toujours plus massivement, sans plus aucune règle au niveau salarial. Le plafond de dépenses existera toujours mais, par exemple, si un joueur décide d'aller au bout de son contrat, il pourra réclamer un salaire astronomique. Un Paris Saint-Germain pourra donc avoir une masse salariale colossale comme cette saison sans être inquiété... Rappelons que Nasser al-Khelaïfi, en tant que président de l'Union des clubs européens, pèse de tout son poids sur les négociations...

