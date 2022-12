PSG, Real Madrid : Hakimi et Modric récompensés

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Achraf Hakimi et Luka Modric ont de quoi avoir le sourire. Le Maroc et la Croatie ont obtenu leur billet pour les 8es de finale de la Coupe du monde. Le Maroc a battu le Canada (2-1), il termine premier de son groupe. Et la Croatie a partagé les points avec la Belgique (0-0), éliminant ainsi les Diables Rouges.

Hakimi a été élu meilleur joueur du match Maroc-Canada, et Modric, son ancien coéquipier, a lui aura remporté le trophée offert au meilleur joueur du match, lors de Croatie-Belgique.

Luka Modric est élu HOMME DU MATCH 🇭🇷⭐️ pic.twitter.com/aHCOvaah47 — Actu Foot (@ActuFoot_) December 1, 2022