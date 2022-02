PSG - Real Madrid : l'Argentine s'enflamme pour un autre Messi

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

On ne sait pas encore si Joaquin Messi (19 ans) fera une grande carrière. Mais il faut déjà lui reconnaître qu'il n'a pas peur de grand-chose. En effet, non seulement il porte le nom d'un des meilleurs joueurs de l'histoire mais en plus, il a décidé de faire ses premiers pas chez les professionnels dans le club de cœur (et formateur) de l'attaquant du PSG, les Newell's Old Boys, et de porter le mythique numéro dix !

Hier soir, Joaquin Messi a décidé de se mettre au niveau du maître, en marquant un joli but en Copa Libertadores U20 contre les Equatoriens d'Orense (3-1). Il s'est trouvé au point de pénalty à la réception d'un centre venu de la droite et a bien croisé sa tête piquée. Tous les supporters parisiens espèrent que le vrai Messi en fera de même ce soir contre le Real Madrid. En Argentine, en tous cas, on s'enflamme déjà pour son successeur !

Joaquin Messi scored for Newell's Old Boys in the Copa Libertadores group stage wearing the number 🔟



Sound familiar? 👀



(🎥: @TheLibertadores)pic.twitter.com/oJQecVDL7J — GOAL (@goal) February 14, 2022