PSG, Real Madrid : l’émir du Qatar déjà prêt à relancer Zidane à une condition !

Si Zinédine Zidane voulait passer un début d’année tranquille, c’est raté. Au cœur de l’actualité du football français depuis le dérapage verbal de Noël Le Graët dimanche soir sur l’antenne de RMC Sport, le champion du monde 98 ne vit plus des jours paisibles.

Depuis cet événement, plus un seul jour ne passe sans que son nom revienne dans les débats autour du ballon rond. En cause notamment, son avenir personnel. Et celui-ci pourrait être relancé au PSG. Option privilégiée par l’émir du Qatar au printemps dernier, Zizou pourrait la redevenir en mars.

« Le PSG pense à Zidane s’ils ne passent pas contre le Bayern Munich en Ligue des champions », affirmé Eduardo Inda hier soir sur le plateau de l’émission phare en Espagne, El Chiringuito. Christophe Galtier, plan B du club de la capitale à l’intersaison, peut se sentir menacé.