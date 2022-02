PSG, Real Madrid : la Ligue des Champions déjà touchée par le conflit en Ukraine

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Ce n'est pas encore officiel. Mais la rumeur s'accentue. Ainsi, selon l'agence de presse américaine AP et le Times, l'UEFA a déjà décidé de délocaliser la finale 2022 de la Ligue des champions en raison de la guerre en Ukraine. Pour rappel, le match tant attendu doit se dérouler à Saint-Pétersbourg, en Russie.

La décision aurait été prise ce jeudi par l'UEFA en réaction à l'offensive de l'armée russe en Ukraine, selon une information rapportée par l'agence Associated Press et également par le Times. L'annonce officielle pourrait être faite demain vendredi. A suivre.

🔺 BREAKING: Uefa will announce tomorrow that this season’s Champions League final will be moved from St Petersburg after calling an emergency meeting of its executive committee https://t.co/Tewmx9x3DK