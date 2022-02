PSG - Real Madrid : la préparation des Merengue parasitée par les Parisiens !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

A l'étranger, la réputation de la France en matière de travail est exécrable. Notamment la propension à se mettre en grève pour un oui ou pour un nom. Eh bien, ce n'est pas le Real Madrid qui dira autre chose quand il retournera en Espagne demain ! En effet, une partie des employés de l'Hôtel du Collectionneur dans lequel il réside depuis hier pour préparer son 8e de finale aller de Champions League contre le PSG a décidé de se mettre en grève aujourd'hui !

Une vidéo diffusée par Marca montre que les cuisiniers protestent dans le hall de l'établissement contre la sous-traitance de leur service et ils demandent pour cela l'aide de Karim Benzema ! Cela se fait à coup de mégaphone, idéal pour empêcher les clients de l'établissement de faire une sieste... L'Hôtel du Collectionneur est l'un des meilleurs hôtels de Paris, un cinq étoiles situé dans le VIIIe arrondissement, juste en dessous du Parc Monceau. Ses salariés ne pouvaient rêver meilleur moment pour faire entendre leur exigence, vu que de nombreux médias français et étrangers campent devant. Niveau publicité pour l'établissement, c'est en revanche une catastrophe. Et on saura ce soir si cette manifestation a eu un effet sur les hommes de Carlo Ancelotti...

📢 Continúa la manifestación de los trabajadores en el hotel del Real Madrid en París. Entre sus protestas laborales, los empleados también gritaron: “Benzema ayúdanos”



📹 @AngelRiveroP pic.twitter.com/i6VwOxhltM — MARCA (@marca) February 15, 2022