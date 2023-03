PSG, Real Madrid : la réponse cash de Messi à Benzema

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Après les trophées FIFA The Best où il a terminé troisième meilleur joueur de l'année derrière Lionel Messi et Kylian Mbappé, Karim Benzema a multiplié les messages énigmatiques sur son compte Instagram, en mettant notamment en avant son riche palmarès personnel pour l’année 2022, qui peuvent être considérés comme des réponses à son absence de récompense lors des FIFA The Best.