PSG, Real Madrid : le classement du Ballon d’Or qui a fuité est faux !

Pas de ballon d’or pour Lewandowski ? Alors que différents sois-disants classements du Ballon d’Or pullulaient sur les réseaux sociaux avec en tête de ce dernier le nom de Robert Lewandowski, le journaliste de France Football Philippe Auclair a tenu à faire savoir sur son compte Twitter que ces derniers étaient tous faux.



Et pour cause, la feuille marquée de l’encre du classement du Ballon d’Or n’aurait jamais été imprimée même au sein de la rédaction de France Football justifie Philippe Auclair. De quoi sous-entendre que Lewandowski n’est pas le vainqueur du Ballon d’Or ? Affaire à suivre mais nul doute que la toile risque de réagir à ces propos. Dans les commentaires chaque fan y va de son montage avec Lionel Messi, Karim Benzema et Lewandowski aux cotés du Ballon d’Or.

I'm told that a few accounts are putting out on Twitter purported print-outs of the 2021 Ballon d'Or ranking.



Note to all concerned: these are *all* fakes, for the simple reason that we, @francefootball, have never, ever, printed any before the 'reveal', even for internal use.