PSG - Real Madrid : le facteur X du match clairement identifié

La Ligue des champions est de retour demain avec le très attendu 8e de finale aller entre le PSG et le Real Madrid. Un choc pour lequel Karim Benzema reste incertain, même si sa présence en conférence de presse en début de soirée, ce lundi, semble indiquer qu'il va effectuer son retour après trois semaines d'absence. « Je vais mieux. Dans ma tête, je suis à 100%. Mais on prendra une décision après l'entraînement de ce soir », a expliqué l'international français.

« C'est le buteur, le leader technique »

Selon son ancien coéquipier chez les Bleus Benoît Trémoulinas, l'absence de Benzema serait forcément une bonne nouvelle pour Paris. « Ce serait un soulagement pour les défenseurs du PSG, a expliqué l'ancien bordelais sur La Chaîne L'Equipe. Benzema est à la fois 9 et 10, il marque et il redescend pour organiser, il donne souvent en profondeur pour Vinicius. On a encore vu à Villarreal que c'était très compliqué sans lui. Le Real n'a pas marqué et a eu peu d'occasions. C'est le buteur, le leader technique. »